Названо число жителей Карелии, имеющих доходы ниже прожиточного минимума

Республика заняла третье место среди регионов Северо-Запада по величине прожиточного минимума.

В Карелиятсте опубликовали цифры прожиточного минимума в регионе для основных групп населения. В целом по республике его величина составила 18 тысяч 592 рубля.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 20 тысяч 265 рублей, для пенсионеров — 15 тысяч 989 рублей, для детей — 18 тысяч 034 рубля.

Среди регионов СЗФО Карелия по величине прожиточного минимума заняла 3-е место, уступив Ненецкому автономному округу (около 28 тысяч рублей) и Мурманской области (более 24 тысяч рублей) замкнула список Псковская область с суммой чуть более 15 тысяч рублей.

По предварительным данным, среднедушевые доходы за 2022 года в Карелии составили 44 тысячи 544 рубля, что на 25,9% выше, чем в 2021 году.

По данным статистиков, в Карелии в 2022 году доходы ниже прожиточного минимума имели 78,4 тысячи человек, или 13% населения республики. При этом на сумму ниже среднедушевого дохода жили в месяц 370,6 тысячи человек, или 61,5% населения Карелии.