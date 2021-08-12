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Названо последствие использования социальных сетей

Новости. Общество
22:30, 16 Августа 2021
фото: © freepik.com/prostoole

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Ученые из США доказали, что социальные сети поощряют возмущающихся пользователей.

Исследователи из США выяснили, что социальные сети стимулируют выражение пользователями возмущения. Статья ученых опубликована в журнале Science Advances. Об этом информирует Лента.ру.

Социальные сети, такие как Facebook и Twitter, заявляют, что представляют собой лишь площадку для дискуссий, которые могли бы случиться и в реальном мире. Однако в последнее время все больше специалистов приходит к убеждению, что последствием пользования социальными сетями может быть тенденция ко все большему выражению возмущения.

Ученые из Йельского университета с помощью созданной ими нейросети оценили проявления гнева пользователей во время событий, вызывавших в обществе противоречивую оценку. Всего были отслежены 12,7 миллиона постов от 7331 пользователя Twitter. С помощью своего алгоритма ученые проверяли, увеличивалось ли со временем количество гневных постов, и если да, то почему.

Исследователи доказали, что инструменты соцсетей действительно влияют на то, как постят их пользователи. Те, чьи заметки с выражением возмущения получали больше лайков или ретвитов, старались в дальнейшем чаще создавать подобные посты. Более радикальные юзеры выражали свое возмущение чаще, обнаружили исследователи, однако более умеренные оказались более восприимчивы к поощрению со стороны соцсетей.

Кроме того, ученые провели в контролируемых условиях два поведенческих эксперимента. 240 участникам предлагалось выбрать один из двух постов — с выражением возмущения или «обычный» — опубликовать его в свою ленту и набрать при этом больше лайков и ретвитов. Эксперименты подтвердили выводы исследования: люди старались выбирать более «негативные» посты, так как те получали больше обратной связи.

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