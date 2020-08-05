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Названы эффективные методы борьбы с укачиванием в транспорте

Новости. Общество
19:40, 05 Августа 2020
фото: © shutterstock.com/Matej Kastelic
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Пассажиру для преодоления тошноты во время путешествия нужно сфокусировать взгляд в одной точке, например, на горизонте, или подышать свежим воздухом.

Такой метод борьбы с этим недомоганием посоветовала Национальная служба здравоохранения Англии, пишут "Известия" со ссылкой на Daily Express.

Путешественник также может закрыть глаза и медленно дышать, сфокусировав свое внимание на дыхании. Также ему необходимо выпить немного воды.

Помочь противостоять тошноте, по мнению экспертов, может и имбирь, а также содержащие его продукты. Так, если пассажира начало укачивать, он может выпить чай и съесть имбирное печенье или леденец со вкусом этого растения. При этом накануне поездки не стоит употреблять острую и тяжелую пищу. Алкоголь также не рекомендован.

Склонным к укачиванию туристам специалисты рекомендовали отказаться на время путешествия от чтения книг, просмотра фильмов и вообще использования любого электронного устройства. Вместе с этим им не стоит наблюдать за движущимися объектами за окном, например проезжающими машинами.

Детям, как и взрослым, помочь справиться с тошнотой поможет метод отвлечения от этого состояния.

 
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