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Названы причины длящегося месяцами насморка

Новости. Общество
00:10, 22 Декабря 2023
фото: © diana.grytsku / Freepik

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Врач перечислила несколько причин бесконечного насморка.

Насморк и заложенность носа — верные спутники многих заболеваний, которые преследуют людей в зимнее время года. Однако случается и так, что простуды уходят, а ринит остается.

Врач общей практики Мария Беляева рассказала, почему проблемы с дыхательными путями могут сохраняться на протяжении долгого времени.

«К наиболее частым причинам хронического ринита относятся воспалительные и невоспалительные изменения ЛОР-органов: кисты, полипы, искривление перегородки носа. Также часто наблюдается медикаментозный ринит на фоне неконтролируемого приема сосудосуживающих средств», — сообщила специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Еще одна группа факторов, продолжила наша собеседница, это индивидуальная непереносимость химических соединений — краски, духов, растворителей, табака и так далее.

«Также на продолжительность ринита могут повлиять изменения погоды, сырость или приход холодов. Также эти симптомы могут вызываться приемом лекарственных веществ: оральных контрацептивов, средств для улучшения потенции, гипотензивных средств. А иногда причиной хронического ринита являются изменения гормонального фона, менопауза или беременность», — заключила Беляева.

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