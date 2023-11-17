Реклама

В высотном доме «Онегин» остались последние трехкомнатные квартиры
Сегодня 16:42
Владимир Любарский вернулся с СВО в Петрозаводск
Сегодня 06:40

Названы рабочие профессии в России с самым высоким доходом

Новости. Экономика
20:30, 17 Ноября 2023
фото: © Кадр из сериала «Офис»

Новости партнеров

Аналитики составили топ-3 рабочих профессий с самыми высокими зарплатами.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала данные о доходах представителей популярных рабочих профессий и выделила топ специальностей с наибольшим доходом. Для этого проведен анализ 782 тыс. вакансий, опубликованных на hh.ru в течение 2023 года. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 17 ноября.

По итогам анализа выяснилось, что самый высокий доход среди рабочих специальностей — у водителей такси. В среднем они получают до 105 тыс. рублей в месяц: около 105 тыс. рублей в городах с населением 500 тыс. — 1 млн человек, около 95 тыс. рублей в городах-миллионниках, около 82 тыс. рублей в городах с населением 50–500 тыс. человек.

На втором месте оказались курьеры. Их ежемесячный доход составляет примерно 91–94 тыс. рублей: около 94 тыс. рублей в городах-миллионниках, около 91 тыс. рублей в городах с населением 500 тыс. — 1 млн человек и в городах с населением 50–500 тыс. человек.

На третьем месте — торговые представители, доход которых достигает от 65 тыс. до 74 тыс. рублей в месяц: около 74 тыс. рублей в городах-миллионниках, около 65 тыс. рублей в городах с населением 500 тыс. — 1 млн человек и в городах с населением 50–500 тыс. человек.

Ежемесячные доходы представителей других рабочих специальностей отличаются. Так, у официантов они составляют 35–60 тыс. рублей, у разнорабочих — 52–57 тыс. рублей, у работников склада — 46–56 тыс. рублей, у продавцов/кассиров — 34–43 тыс. рублей, у охранников — 30–41 тыс. рублей.

«Высокий уровень дохода водителей такси и курьеров связан в том числе с высокой востребованностью в специалистах этого профиля — водители, в частности, вошли в тройку самых востребованных профессий по итогам последних двух лет. За последние несколько лет рынки онлайн-торговли и пассажирских перевозок сильно выросли, из-за чего в десятки раз увеличилась потребность в водителях и курьерах. С учетом рекордно низкой безработицы в России и, как следствие, дефицита исполнителей во многих отраслях можно ожидать, что доходы представителей этих профессий будут расти и дальше», — сказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.11.2023, 18:40
На Земле вскоре начнется новая магнитная буря
14.11.2023, 00:10
Названо самое опасное масло на кухне
10.11.2023, 22:00
Эксперт объяснила, в чем заключается польза клопов
14.11.2023, 07:20
Известный бизнесмен в Петрозаводске продает недвижимость за полмиллиарда рублей
16.11.2023, 08:01
Врач-кардиолог опубликовал расчетный листок по зарплате
16.11.2023, 15:32
Финляндия полностью закрывает переход границы в пункте пропуска Вяртсиля в Карелии

Медиа

Народные гуляния в Карельской столице
09.11.2023 10:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.