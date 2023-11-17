Названы рабочие профессии в России с самым высоким доходом

Аналитики составили топ-3 рабочих профессий с самыми высокими зарплатами.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала данные о доходах представителей популярных рабочих профессий и выделила топ специальностей с наибольшим доходом. Для этого проведен анализ 782 тыс. вакансий, опубликованных на hh.ru в течение 2023 года. Результаты исследования появились в распоряжении «Известий» 17 ноября.

По итогам анализа выяснилось, что самый высокий доход среди рабочих специальностей — у водителей такси. В среднем они получают до 105 тыс. рублей в месяц: около 105 тыс. рублей в городах с населением 500 тыс. — 1 млн человек, около 95 тыс. рублей в городах-миллионниках, около 82 тыс. рублей в городах с населением 50–500 тыс. человек.

На втором месте оказались курьеры. Их ежемесячный доход составляет примерно 91–94 тыс. рублей: около 94 тыс. рублей в городах-миллионниках, около 91 тыс. рублей в городах с населением 500 тыс. — 1 млн человек и в городах с населением 50–500 тыс. человек.

На третьем месте — торговые представители, доход которых достигает от 65 тыс. до 74 тыс. рублей в месяц: около 74 тыс. рублей в городах-миллионниках, около 65 тыс. рублей в городах с населением 500 тыс. — 1 млн человек и в городах с населением 50–500 тыс. человек.

Ежемесячные доходы представителей других рабочих специальностей отличаются. Так, у официантов они составляют 35–60 тыс. рублей, у разнорабочих — 52–57 тыс. рублей, у работников склада — 46–56 тыс. рублей, у продавцов/кассиров — 34–43 тыс. рублей, у охранников — 30–41 тыс. рублей.

«Высокий уровень дохода водителей такси и курьеров связан в том числе с высокой востребованностью в специалистах этого профиля — водители, в частности, вошли в тройку самых востребованных профессий по итогам последних двух лет. За последние несколько лет рынки онлайн-торговли и пассажирских перевозок сильно выросли, из-за чего в десятки раз увеличилась потребность в водителях и курьерах. С учетом рекордно низкой безработицы в России и, как следствие, дефицита исполнителей во многих отраслях можно ожидать, что доходы представителей этих профессий будут расти и дальше», — сказала руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.