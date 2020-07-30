Названы самые опасные алкогольные коктейли

Любые алкогольные коктейли, особенно сладкие и газированные, нужно пить с осторожностью, предупреждает врач.

По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, крепкий алкоголь в сочетании с любыми газированными напитками бывает очень коварен, потому что газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь, пишет "Вечерняя Москва".

"Кроме того, есть здесь и отсроченный эффект, когда коктейль пьется легко, а опьянение наступает неожиданно и оказывается крайне тяжелым", – считает диетолог.

Еще более опасный вариант – коктейли с пенным. Опьянение от него оказывается намного сильнее ожидаемого.

Опасность, по словам диетолога, таят и ликеры – своей сладостью они скрывают крепость напитка.