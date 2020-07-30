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Названы самые опасные алкогольные коктейли

Новости. Общество
19:10, 30 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Любые алкогольные коктейли, особенно сладкие и газированные, нужно пить с осторожностью, предупреждает врач.

По словам врача-диетолога Анны Белоусовой, крепкий алкоголь в сочетании с любыми газированными напитками бывает очень коварен, потому что газация воды усиливает всасывание алкоголя в кровь, пишет "Вечерняя Москва".

"Кроме того, есть здесь и отсроченный эффект, когда коктейль пьется легко, а опьянение наступает неожиданно и оказывается крайне тяжелым", – считает диетолог.

Еще более опасный вариант – коктейли с пенным. Опьянение от него оказывается намного сильнее ожидаемого.

Опасность, по словам диетолога, таят и ликеры – своей сладостью они скрывают крепость напитка.

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Комментарии

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кир
2020-07-30 19:39:42
Совсем не надо пить алкоголь и проблем не будет. Да фиг с ними, с обычаями. Здоровье и разум на первом и основном месте.
Неравнодушный
2020-07-30 21:28:45
кир, полностью согласен. Курение и пьянство - это ольфакторная агрессия в отношении некурящих и непьющих, нежелающих вдыхать эти омерзительнейшие ароматы.
кир
2020-07-30 22:05:52
Неравнодушный, и ты появился! Как я рад! Сегодня много подарков случилось в общении! И я старался! :)
тетка
2020-07-31 00:30:07
кир, подлому новому не подпевай и тогда каждый день подарком станет.
Ткачев
2020-07-30 19:58:35
кир, Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможны исключения. Среди лиц, садившихся со мною за пиршественный стол, попадались иногда удивительные подлецы!

кир
2020-07-30 20:53:47
Ткачев, у пьющих всегда отмазка найдется. Особенно, когда пособие получаешь. Есть на что выпить. :)
Ткачев
2020-07-30 21:01:38
кир, Бухать надо уметь.
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