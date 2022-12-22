Названы самые опасные участки трасс в Карелии

Дорожники выделили 2 участка концентрации ДТП и несколько потенциально-опасных участков на федеральных трассах в Карелии.

В ФКУ Упрдор «Кола» определили самые опасные участки автотрасс в Карелии.

Участков с самой большой концентрацией ДТП в Карелии два: на трассе «Кола» километр 383+300 — километр 383+455, протяженностью 155 метров, на трассе «Сортавала» — километр 165+100 — километр 165+863, протяженностью 763 метров.

Кроме того, было определено несколько потенциально опасных участков концентрации ДТП на федеральных дорогах Карелии.

На трассе «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия это оказались:

километр 310+100 — километр 310+210, протяженностью 110 метров;

километр 383+376 — километр 383+455, протяженностью 79 метров;

километр 1020+610 — километр 1020+653, протяженностью 43 метров.

На трассе «Сортавала» еще три участка:

километр 262+000 — километр 264+568, протяженностью 2568 метров;

километр 266+247 — километр 267+136, протяженностью 889 метров;

километр 296+400 — километр 296+680, протяженностью 280 метров.

В Упрдор «Кола» обратили внимание автомобилистов, что управление автомобилем зимой требует повышенного внимания, и посоветовали быть предельно внимательными, особенно на подъемах и поворотах. Кроме того, обязательно строго придерживаться рекомендованного дорожными знаками скоростного режима и избегать резких маневров.