Названы три фразы, способные сгладить любой конфликт

Психолог объяснила, как необходимо начать диалог с оппонентом в конфликте.

Для того, чтобы сгладить любой конфликт, необходимо начать диалог с оппонентом, и помогут в этом сглаживающие накал эмоций фразы, считает психолог Татьяна Василькова. Их специалистка назвала «Ленте.ру».

Как правило, конфликт возникает, когда человек делает то, что не нравится окружающим, объяснила психолог. Однако, по ее словам, практически любую проблему в отношениях можно решить с помощью беседы. При этом, обратила внимание Василькова, необходимо осознавать, что недовольство вызывает не сам человек, а его действия.

Собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что лучший способ для начала беседы — не обвинение и нападки, а вопрос, готов ли оппонент к диалогу. Василькова полагает, что идеальной для этого станет фраза: «Я кое-что хочу рассказать о себе. Ты готов выслушать?»

«Ни в коем случае не переходите на личности. О недостатках собеседника говорите обобщенно и спокойно», — объяснила Татьяна Василькова.

Фраза: «Я чувствую обиду, раздражение, боль или злость» поможет рассказать о своих чувствах из-за поступка собеседника, при этом не обидев его, добавила психолог.

«Мне хочется тебя ударить или уйти» — эта фраза расскажет о ваших желаниях и эмоциях. Лучше их озвучить и потом забыть, чем стерпеть, а после в порыве гнева действительно так сделать», — сказала специалист.

Василькова добавила, что в конце разговора необходимо подчеркнуть, что совершивший неприятный поступок человек по-прежнему дорог и важен.