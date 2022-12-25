«Не только оливье и телевизор»: на планерке в мэрии Петрозаводска обсудят турмаршруты на праздники

Глава Петрозаводска Владимир Любарский анонсировал тему последней перед новогодними праздниками городской планерки.

На своей странице в соцсети Валдимир Любарский напомнил, что начинается последняя рабочая неделя 2022 года и – длинные новогодние каникулы, которые мэр всем желает провести с родными и близкими.

«И чтобы затяжные выходные не ассоциировались только с оливье и телевизором, рекомендую больше времени проводить на свежем воздухе, - написал Любарский. - На ближайшей планерке поговорим о зимних туристических маршрутах по Карелии. О них расскажет руководитель регионального профильного управления Михаил Трифонов».

Также на предновогодней планерке подведут итоги фотоконкурса «Петрозаводску 320 лет» и поблагодарят тех, кто в этом году внес большой вклад в развитие города.

Начало, как всегда, в 10:00. Трансляция будет доступна в паблике мэрии и здесь.