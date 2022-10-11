Неадекватный пешеход собрал все экстренные службы в Петрозаводске (ВИДЕО)

Вечером на Ключевой странный человек катался по земле под наблюдением представителей экстренных служб.

Видео странного поведения пешехода в петрозаводском районе Ключевая было опубликовано в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Инцидент произошел в понедельник, 24 октября, около 23 часов вечера.

«Кемская-Судостроительная: ловили неадеквата, тот, похоже, был под наркотой. Куча служб: ДПС, Росгвардия, скорая», — описал ситуацию подписчик паблика.

Напомним, ранее на одном из перекрестков Петрозаводска пешеход пытался перегородить дорогу машинам.