Небольшой дождь и +13 ожидают жителей Карелии в субботу

О погоде 28 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 28 мая будет облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит +5, +7°С, днем потеплеет до +11, +13°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем слабо расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер восточный, юго-восточный слабый.

Ночью ожидается +3, +8°C, днем воздух прогреется до +10, +15°C.