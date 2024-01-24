Недалеко от Петрозаводска обнаружили фермера, забивавшего скотину с нарушениями

Специалисты Россельхознадзора нашли целый ряд нарушений в фермерском хозяйстве, занимающимся убоем и производством животноводческой продукции.

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе профилактического рейда проверили фермерское хозяйство в Прионежском районе. Предприниматель занимается содержанием свиней и крупного рогатого скота, убоем и производством животноводческой продукции.

В ходе осмотра было установлено, что навоз складируется на неприспособленной площадке рядом с лесом, при этом оборудованных площадок нет. Корма для животных приобретались без ветеринарных сопроводительных документов. Вода для производства продукции использовалась из собственной скважины и нигде не проверялась.

Кроме того, фермер не разработал процедуру, основанную на принципах ХАССП: это система управления качеством, обеспечивающая безопасность пищевой продукции в процессе производства, хранения, транспортирования или реализации.

Предпринимателю выдали предписание устранить нарушения. Исполнение предписания находится на контроле Управления.