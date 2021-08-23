Недавно вышедший из тюрьмы житель Карелии поспешил напиться и угнать автомобиль

В Прионежском районе решением суда угонщик вновь оказался за решеткой, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне.

Суд установил, что ранее неоднократно судимый безработный мужчина, в марте освободившийся из мест лишения свободы, в пьяном состоянии угнал автомобиль своего знакомого.

В результате подсудимый был приговорен к лишению свободы сроком на 2 года в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.