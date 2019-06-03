"Недетская" песня на Последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети

В Медвежьегорске маленькие дети шокировали зрителей на Последнем звонке в Доме творчества, когда исполнили песню "Маленькая девочка" с недетским содержанием.

В паблике "Отражение. Карелия" появился запись о выступлении маленьких девочек на последнем звонке в Медвежьегорске, где они исполнили песню "Маленькая девочка", содержание которой шокировало присутствующих.

В песне содержались такие слова:

Я никому никогда не посвящала стихов,

Я открывала страны на карте любви.

И даже если сейчас ты быть моим не готов,

То снова пахнут желанием губы твои.

Припев:

Я — твоя маленькая девочка в шикарном авто,

Я — твоё ласковое море, что нельзя переплыть.

Я знаю то, о чём наверное не знает никто,

Мне просто-просто-просто-просто очень нужно любить.

(Я — твоя маленькая девочка)

Хочу любить

Очень нужно любить

(Я — твоя маленькая девочка)

Хочу любить!

Они и вызвали бурные обсуждения в соцсети.

"Такой выбор педагогов , ответственных за воспитание детских душ, не может не возмутить. Ну, а многие комментарии - я не про детей, они "кушают", что дают - не возмущают, а просто удручают восхищением подобной недопустимой пошлостью, которая прививается детям и становится, увы, нормой", - написала одна из участниц обсуждения выступления.

В паблике отмечается, что номер, показанный на сцене медвежьегорского Дома культуры, полностью скопирован с украинского конкурса "Голос.Дети".