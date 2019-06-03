"Недетская" песня на Последнем звонке в Карелии вызвала возмущение в соцсети

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В Медвежьегорске маленькие дети шокировали зрителей на Последнем звонке в Доме творчества, когда исполнили песню "Маленькая девочка" с недетским содержанием.
В паблике "Отражение. Карелия" появился запись о выступлении маленьких девочек на последнем звонке в Медвежьегорске, где они исполнили песню "Маленькая девочка", содержание которой шокировало присутствующих.
В песне содержались такие слова:
Я никому никогда не посвящала стихов,
Я открывала страны на карте любви.
И даже если сейчас ты быть моим не готов,
То снова пахнут желанием губы твои.
Припев:
Я — твоя маленькая девочка в шикарном авто,
Я — твоё ласковое море, что нельзя переплыть.
Я знаю то, о чём наверное не знает никто,
Мне просто-просто-просто-просто очень нужно любить.
(Я — твоя маленькая девочка)
Хочу любить
Очень нужно любить
(Я — твоя маленькая девочка)
Хочу любить!
Они и вызвали бурные обсуждения в соцсети.
"Такой выбор педагогов , ответственных за воспитание детских душ, не может не возмутить. Ну, а многие комментарии - я не про детей, они "кушают", что дают - не возмущают, а просто удручают восхищением подобной недопустимой пошлостью, которая прививается детям и становится, увы, нормой", - написала одна из участниц обсуждения выступления.
В паблике отмечается, что номер, показанный на сцене медвежьегорского Дома культуры, полностью скопирован с украинского конкурса "Голос.Дети".
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