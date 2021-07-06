Реклама
Прислать новость
Министр образования Карелии назвал школы с самыми умными выпускниками 1
Сегодня 07:15
Змея из унитаза укусила сидевшего в туалете пенсионера
06.07.2021 21:30
В Петрозаводске осуждена директор агентства недвижимости, присвоившая более 13 миллионов рублей 1
Сегодня 13:37
«Никто их никуда не сливал» 1
Сегодня 16:55

Неизвестные убили президента Гаити в его резиденции

Новости. Политика
19:30, 07 Июля 2021
фото: © Alex Wong / Getty Images

Неизвестные застрелили президента Гаити Жовенеля Моиза в его частной резиденции.

Об этом сообщил премьер-министр страны Клод Жозеф, передает Лента.ру со ссылкой на France 24.

Глава правительства заявил, что группа неустановленных лиц напала на резиденцию лидера государства примерно в час ночи 7 июля. Они смертельно ранили Моиза из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити также была ранена в результате атаки.

Отмечается, что некоторые из злоумышленников разговаривали на испанском языке. В то же время большинство населения Гаити говорит на французском.

Жозеф подчеркнул, что осуждает этот «одиозный, бесчеловечный и варварский акт». По его словам, ситуация с безопасностью в стране находится под контролем.

5 июля, за два дня до смерти, президент Гаити назначил нового премьер-министра. Им стал врач и государственный деятель Ариэль Генри. Однако заявление о гибели Моиза распространил предыдущий глава правительства Клод Жозеф. Он вступил в должность всего три месяца назад.

53-летний Моиз стал президентом Гаити в 2017 году. Он одержал победу на выборах в 2015-м, но различные политические силы оспаривали их итоги. В 2016-м в стране провели повторное голосование. На сегодняшний день Гаити считается одной из беднейших стран мира.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-07-07 19:48:10
Нам зачем это? На любителя, - сказал кот.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.06.2021, 07:00
Минздрав России направил в Карелию специалистов из-за ситуации с коронавирусом
04.07.2021, 15:53
Писатель из Карелии Яна Жемойтелите о прививке от коронавируса: «В моем случае тело говорит «нет»
02.07.2021, 12:08
Вопросами градостроительства и землепользования в Петрозаводске будет заниматься бывший прокурор
30.06.2021, 06:40
Главный терапевт Карелии назвала противопоказания к вакцинации от COVID-19
30.06.2021, 11:00
Туристов не пустят в отели Карелии без документа о вакцинации
30.06.2021, 18:34
Массовое смертельное ДТП привело к 20-километровой пробке на автотрассе «Кола» (ФОТО)

Чтиво

06.07.2021 11:30
Без политики
Новые технологии в лечении катаракты
Новые английские хрусталики RAYNER - это многократный контроль безопасности.
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 5
12.06.2021 23:16
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»