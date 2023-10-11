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Неизвестный покупатель выиграл в лотерею 172 миллиарда рублей

Новости. Общество
00:10, 13 Октября 2023
фото: © Associated Press

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Определился обладатель джекпота в 1,76 миллиарда долларов.

В США определился обладатель джекпота лотереи Powerball в 1,76 миллиарда долларов (более 170,6 миллиарда рублей). Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на New York Post.

Устроители объявили вечером в среду, 11 октября, что победителем стал участник розыгрыша из штата Калифорния. Счастливый билет был продан в магазине Midway Market & Liquors города Фрейзер-Парк. Считается, что огромную сумму выиграл местный житель, для которого игра в лотерею была «сродни религии».

«Есть люди, которые покупают билеты каждый день, мы их всех по именам знаем. Уверен, что один из них очень скоро будет орать и прыгать туда-сюда», — рассказал сотрудник магазина по имени Дюк. Мужчина пошутил, что некоторые из этих игроков собирались купить ему новый пикап с выигрыша, и теперь он ждет обещанного.

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