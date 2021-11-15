Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты

Рекрутинговое агентство HeadHunter проанализировало, жители каких регионов России хотят переехать в Карелию, на какую зарплату они претендуют и в каких сферах могут конкурировать с местными жителями.

Согласно результатам исследования, за последние два месяца было размещено более 1 тыс. резюме от жителей других регионов страны, рассматривающих переезд в Карелию на новое место работы. Это на 135% больше, чем в летний период.

Больше всего желающих переехать из Петербурга, Москвы, Краснодара, Перми, Новосибирска и Уфы. Они рассчитывают на зарплату, в среднем, от 90 тыс. рублей.

Примерно треть соискателей готовы трудиться на удаленном формате, еще столько же предпочтут вахтовый метод работы.

Среди тех, кто хочет переехать в Карелию, 17% составляют представители сферы производства и сельского хозяйства: инженеры, энергетики, мастера цехов, технологи. Они имеют опыт более 6 лет и ожидают оплату в среднем в 100 тыс. рублей.

На втором месте (16%) по числу желающих переехать в Карелию соискатели, претендующие на руководящие должности: управляющие, финансовые, исполнительные и генеральные директора, руководители подразделения и заместители. Они претендуют на оплату труда в среднем в 150 тыс. рублей.

Также интересны для трудоустройства среди иногородних в Карелии ИТ-сфера (7%), строительство (7%), продажи (7%).