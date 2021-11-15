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Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты

Новости. Общество
11:47, 01 Декабря 2021
фото: © pixabay.com / StelaDi

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Рекрутинговое агентство HeadHunter проанализировало, жители каких регионов России хотят переехать в Карелию, на какую зарплату они претендуют и в каких сферах могут конкурировать с местными жителями.

Согласно результатам исследования, за последние два месяца было размещено более 1 тыс. резюме от жителей других регионов страны, рассматривающих переезд в Карелию на новое место работы. Это на 135% больше, чем в летний период.  

Больше всего желающих переехать из Петербурга, Москвы, Краснодара, Перми, Новосибирска и Уфы. Они рассчитывают на зарплату, в среднем, от 90  тыс. рублей.

Примерно треть соискателей готовы трудиться на удаленном формате, еще столько же предпочтут вахтовый метод работы.

Среди тех, кто хочет переехать в Карелию, 17% составляют представители сферы производства и сельского хозяйства: инженеры, энергетики, мастера цехов, технологи. Они имеют опыт более 6 лет и ожидают оплату в среднем в 100 тыс. рублей.

На втором месте (16%) по числу желающих переехать в Карелию соискатели, претендующие на руководящие должности: управляющие, финансовые, исполнительные и генеральные директора, руководители подразделения и заместители. Они претендуют на оплату труда в среднем в 150  тыс. рублей.

Также интересны для трудоустройства среди иногородних в Карелии ИТ-сфера (7%), строительство (7%), продажи (7%).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Grek
2021-12-01 13:03:32
"Больше всего желающих переехать из Петербурга, Москвы, Краснодара, Перми, Новосибирска и Уфы. Они рассчитывают на зарплату, в среднем, от 90 тыс. рублей."
Что за бред . У Парфенчикова и Любарского она такая ?
баян
2021-12-01 12:53:34
А свои бегут наоборот!
mobikk
2021-12-01 12:21:55
Во всех местах, откуда к нам хотят приехать зарплата намного выше, чем в Карелии.
Эндшпиль
2021-12-01 12:13:14
Почти три тысячи жителей Карелии заражены ВИЧ-инфекцией. Наверное просто совпадение? Вахтовый метод эксспортницами, поедать сок от чебуреков с лосятинкой на время на удаленке, на тайной даче.
Вася
2021-12-01 12:12:36
Пенсионерка Нелли Сироткина из Самарской области в июле 2016 года обратилась к Путину с просьбой увеличить пенсии. Ведь по телевизору говорят, что они растут,
0ff
2021-12-01 12:08:52
Своих бурятцев в избытке. Управляют почем зря. Аж вспотели как мыши
Гость
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