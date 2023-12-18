Реклама

Леонид Белуга: «В новогоднем конкурсе от гипермаркета "Сигма"победила идея геймификации»
Новое
Сегодня 17:54
Будущие новоселы района «Talojarvi. Город у воды» получают ключи от квартир «под елочку»
Новое
Сегодня 17:39
Страшное землетрясение произошло в соседней с Россией стране
Сегодня 12:16
Петрозаводчане наняли трактор, чтобы вычистить улицу
Сегодня 07:32
Юные спортсмены из Карелии завоевали победу во всероссийском турнире по боксу
18.12.2023 18:40

Непогода обрушится на Карелию в среду

Новости. Погода
17:40, 19 Декабря 2023
фото: © GeometricVisuals / istockphoto

Новости партнеров

В МЧС Карелии предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Как сообщили в МЧС Карелии со ссылкой на региональный  Гидрометцентр, ночью 20 декабря в северных и центральных  районах республики сохранится сильный снег.

В течение суток среды, 20 декабря, в южных районах республики сохранится усиление юго-западного и западного ветра с порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Суоярвский муниципальный округ, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский районы, предупредили спасатели.

В МЧС порекомендовали не приближаться к повисшим над землей проводам; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; не оставлять автомобили и самим не находиться рядом со слабо укрепленными конструкциями, крышами и  большими деревьями, которые могут сломаться под тяжестью снега, и ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Кроме того, специалисты посоветовали ограничить поездки на личном транспорте, а при необходимости выезда  убедиться в достаточном запасе топлива, наличии фонарика, лопаты, троса, буксировочного устройства и заряженного аккумулятора  телефона, а также надо знать номера телефонов экстренных служб.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.12.2023, 12:01
Финны массово записались к стоматологам и парикмахерам в Сортавале
16.12.2023, 08:30
Карельскую деревню с необычным расположением домов признали одной из самых живописных в России
15.12.2023, 22:00
Метеоролог объяснил, почему пришедший в Россию циклон получил название «Ваня»
13.12.2023, 22:00
Цены на отдых в популярной среди россиян стране рухнули вниз
14.12.2023, 16:47
Жители Карелии рассказали, насколько их волнует закрытие границы с Финляндией
18.12.2023, 10:45
Молодой ученый из Карелии нашел способ уменьшить вред от форелевых хозяйств

Чтиво

15.12.2023 14:36
Уроки выживания
«Ты не пройдешь!» или как работают банковские системы безопасности
Все мы помним из фильма «Властелин колец» встречу волшебника Гэндельфа и опасного противника в лице огненного демона Балгора в подземелье Мории.
«Карелия Палп»: заинтересовывать профессией можно еще до школы
16.11.2023 09:08
«Мы не сидели, не плакали и не ждали смерти. Мы проживали свою жизнь»
03.11.2023 10:34
архив чтиво

Медиа

И холод нипочем: в минувшие выходные в столице Карелии прошел масштабный фестиваль KareliaSkiFest
18.12.2023 15:43
все фото и видео
© 2003—2023 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.