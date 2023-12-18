Непогода обрушится на Карелию в среду

В МЧС Карелии предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

Как сообщили в МЧС Карелии со ссылкой на региональный Гидрометцентр, ночью 20 декабря в северных и центральных районах республики сохранится сильный снег.

В течение суток среды, 20 декабря, в южных районах республики сохранится усиление юго-западного и западного ветра с порывами до 15-18 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский и Костомукшский городские округа, Суоярвский муниципальный округ, а также Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский районы, предупредили спасатели.

В МЧС порекомендовали не приближаться к повисшим над землей проводам; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; не оставлять автомобили и самим не находиться рядом со слабо укрепленными конструкциями, крышами и большими деревьями, которые могут сломаться под тяжестью снега, и ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

Кроме того, специалисты посоветовали ограничить поездки на личном транспорте, а при необходимости выезда убедиться в достаточном запасе топлива, наличии фонарика, лопаты, троса, буксировочного устройства и заряженного аккумулятора телефона, а также надо знать номера телефонов экстренных служб.