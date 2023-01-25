Непристегнутых водителей в Петрозаводске начали штрафовать по фотографиям

В Петрозаводске дорожная полиция обновила комплекс фото- и видеофиксации административных правонарушений «АТОМ».

По информации Госавтоинспекции карельской столицы, 10 февраля в Петрозаводске обновили функционал комплекса

фото- и видеофиксации административных правонарушений «АТОМ».



Прибор установили на Карельском проспекте. За первые пять дней работы комплекса уже выписали 143 штрафа за непристегнутый ремень безопасности у водителей. Штраф составляет одну тысячу рублей (статья 12.6 КоАП РФ).



«Программное обеспечение позволяет увеличивать изображение и досконально изучать все детали, — говорится в пресс-релизе ГИБДД карельской столицы. — К постановлению об административном правонарушении прилагается фотография, на которой отчетливо видно, что во время движения

водитель автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности».



Напомним, штраф можно обжаловать в Госавтоинспекции Карелии. Телефон для справок: 715-923.