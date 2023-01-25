Непристегнутых водителей в Петрозаводске начали штрафовать по фотографиям

В Петрозаводске дорожная полиция обновила комплекс фото- и видеофиксации административных правонарушений «АТОМ».
По информации Госавтоинспекции карельской столицы, 10 февраля в Петрозаводске обновили функционал комплекса
фото- и видеофиксации административных правонарушений «АТОМ».
Прибор установили на Карельском проспекте. За первые пять дней работы комплекса уже выписали 143 штрафа за непристегнутый ремень безопасности у водителей. Штраф составляет одну тысячу рублей (статья 12.6 КоАП РФ).
«Программное обеспечение позволяет увеличивать изображение и досконально изучать все детали, — говорится в пресс-релизе ГИБДД карельской столицы. — К постановлению об административном правонарушении прилагается фотография, на которой отчетливо видно, что во время движения
водитель автомобиля не был пристегнут ремнем безопасности».
Напомним, штраф можно обжаловать в Госавтоинспекции Карелии. Телефон для справок: 715-923.
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