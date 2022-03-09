Неразговорчивый мужчина в коричневой куртке пропал в Петрозаводске

Петрозаводская полиция ведет розыск пропавшего без вести Егора Лукина.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Лукина Егора Николаевича. Мужчина 1990 года рождения рано утром 16 марта ушел из дома по адресу Петрозаводск, пер. Ругозерский и с того момента его местонахождение неизвестно. Пропавший замкнут, неконтактен, неразговорчив. Об этом информирует в соцсети команда «Доброспас».

На вид мужчине 35 лет, рост 175 см., плотного телосложения, волосы тёмные короткие.

Был одет в коричневую куртку, серые тренировочные штаны, на нем были черная вязаная шапочка и черные сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, или тех, кто видел его после 08:00 16 марта, полиция просит незамедлительно сообщать по телефону 8 981 402 06 14.