890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Вы сожалеете, что в Петрозаводске закрылся Макдоналдс? (ОПРОС)
16.03.2022 11:44
Спецслужбы Финляндии не видят угрозу в приезжающих в страну россиянах
16.03.2022 11:46

Неразговорчивый мужчина в коричневой куртке пропал в Петрозаводске

Новости. Происшествия
09:36, 17 Марта 2022
фото: Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС»

Новости партнеров

Петрозаводская полиция ведет розыск пропавшего без вести Егора Лукина.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Лукина Егора Николаевича. Мужчина 1990 года рождения рано утром 16 марта ушел из дома по адресу Петрозаводск, пер. Ругозерский и с того момента его местонахождение неизвестно. Пропавший замкнут, неконтактен, неразговорчив. Об этом информирует в соцсети команда «Доброспас».

На вид мужчине 35 лет, рост 175 см., плотного телосложения, волосы тёмные короткие.

Был одет в коричневую куртку, серые тренировочные штаны, на нем были черная вязаная шапочка и черные сапоги.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, или тех, кто видел его после 08:00 16 марта, полиция просит незамедлительно сообщать по телефону 8 981 402 06 14.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
10.03.2022, 16:51
Весь поселок в Карелии пришел проститься с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине (ФОТО)
10.03.2022, 12:47
Исчезновению иностранных товаров в магазинах обрадовался каждый пятый житель Карелии

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»