Несколько тысяч человек отказались от российского гражданства в этом году

4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства за первые девять месяцев 2023 года.

За первые девять месяцев года от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек, сообщил в интервью «РИА Новости» директор консульского департамента МИДа Алексей Климов.



По его словам, эти данные сопоставимы с числом прекративших российское гражданство в прошлом году — 4,3 тысячи человек. Тогда департамент подчеркнул, что это число стало рекордным за три года: 3,8 тысячи человек в 2020 году и четыре тысячи - в 2021 году.



«За первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тысячи человек, — рассказал Климов. - Большинство из них — 12,5 тысячи — дети, рожденные в смешанных браках. Для сравнения: в 2022 году эти показатели составили 23,5 тысячи и 13,6 тысысячи человек соответственно».



Как сообщил РБК, В 2022 году число получивших российское гражданство снизилось впервые за три года. Так, его получили 691 тысяча человек по сравнению с 735 тысячами за 2021 год — на 6,4% меньше.



Согласно статистике МВД, чаще всего российское гражданство получали граждане Украины. На них пришлось 43% от общего количества соответствующих решений — почти 297 тысяч. На втором месте — граждане Таджикистана с показателем 174 тысяч. Далее следуют Армения (45 тысяч), Казахстан (42 тысячи), Узбекистан (27 тысяч) и Азербайджан (23 тысячи).





