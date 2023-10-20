Реклама

Высокие потолки, панорамные окна с видом на озеро и другие преимущества жилого дома «Онегин» - в одном видео
20.10.2023 16:45
Следком начал проверку смерти женщины после встречи с медведем по соседству с Карелией
Сегодня 15:00
Прокуратура нагрянула с проверкой в детский дом-интернат в Прионежье
Сегодня 09:45

Несколько тысяч человек отказались от российского гражданства в этом году

Новости. Общество
22:00, 22 Октября 2023
фото: Wikimedia Commons

Новости партнеров

4,4 тысячи человек отказались от российского гражданства за первые девять месяцев 2023 года.

За первые девять месяцев года от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек, сообщил в интервью «РИА Новости» директор консульского департамента МИДа Алексей Климов.

По его словам, эти данные сопоставимы с числом прекративших российское гражданство в прошлом году — 4,3 тысячи человек. Тогда департамент подчеркнул, что это число стало рекордным за три года: 3,8 тысячи человек в 2020 году и четыре тысячи - в 2021 году.

«За первые девять месяцев 2023 года в российское гражданство за рубежом были приняты 15,1 тысячи человек, — рассказал Климов. - Большинство из них — 12,5 тысячи — дети, рожденные в смешанных браках. Для сравнения: в 2022 году эти показатели составили 23,5 тысячи и 13,6 тысысячи человек соответственно».

Как сообщил РБК, В 2022 году число получивших российское гражданство снизилось впервые за три года. Так, его получили 691 тысяча человек по сравнению с 735 тысячами за 2021 год — на 6,4% меньше.

Согласно статистике МВД, чаще всего российское гражданство получали граждане Украины. На них пришлось 43% от общего количества соответствующих решений — почти 297 тысяч. На втором месте — граждане Таджикистана с показателем 174 тысяч. Далее следуют Армения (45 тысяч), Казахстан (42 тысячи), Узбекистан (27 тысяч) и Азербайджан (23 тысячи).


Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.10.2023, 07:11
Россияне нашли способ сэкономить миллион на покупке китайского авто
15.10.2023, 00:10
Кардиолог рассказала, чем может обернуться напряженная работа без отдыха
17.10.2023, 09:57
Жесткое утреннее ДТП на Ключевой в Петрозаводске попало в объектив камеры
15.10.2023, 10:30
Женщины Сортавалы ополчились на популярную сеть пекарен
20.10.2023, 10:15
Полиция нашла квартиру, откуда доносились душераздирающие крики ребенка в Петрозаводске
21.10.2023, 21:30
Женщину, пропавшую в лесу рядом с Карелией после встречи с медведем, нашли мертвой

Чтиво

20.10.2023 12:31
Без политики
Четыре концерта «Осенней лиры», которые разгонят осеннюю хандру
20 октября в филармонии открывается старейший музыкальный фестиваль Карелии «Осенняя лира» (6+), который славится в первую очередь тем, что в эти дни в Петрозаводск приезжают легендарные музыканты.
Хореограф Александр Козин: «Хотелось бы, чтобы мой пример вдохновлял других ребят»
19.10.2023 12:05
Стрит-арт художник из Карелии старается улучшить отношение общества к граффити
12.10.2023 11:45
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.