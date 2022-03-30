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Нет мангала? Ройте яму! - как можно жарить шашлык по новым правилам

Новости. Общество
10:49, 03 Мая 2022
фото: © «Столица на Онего»

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В МЧС Карелии рассказали о новых правилах противопожарного режима, исполнение которых обязательно для дачников даже при приготовлении шашлыка.

С 1 января 2021 года вступило в силу постановление правительства «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Как рассказали в МЧС Карелии, в документе установлены новые правила относительно минимально допустимого радиуса зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли. Минимальный допустимый радиус зоны очистки территории от места сжигания составляет 10 метров.

«Если вы решите приготовить шашлык на своем участке, придется придерживаться строгих правил. Есть мангал или барбекюшница? Устанавливайте их не ближе пяти метров к любым постройкам и подготовьте безопасную зону — уберите всё, что теоретически может загореться (сухие ветки, листья, вещи и так далее) минимум на два метра от мангала.

Мангала или барбекюшницы нет? Ройте яму. Для костра. Всё по тем же параметрам: не меньше 30 см глубиной и не больше метра в диаметре. При этом от ближайшей постройки нужно отступить не меньше 50 метров. Котлован для костра должен располагаться не ближе 100 метров от хвойного леса (или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка) и не ближе 30 метров от лиственных деревьев», - рассказали, как жарить шашлык по новым правилам в МЧС Карелии.

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