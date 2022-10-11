Нетрезвый житель Петрозаводска лишился 500 тысяч рублей из-за «родственника в ДТП»

Мужчина сходил в банк, оформил на свое имя крупный кредит и перевел деньги мошенникам, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 53-летнего жителя столицы Карелии. Он сообщил, что ему позвонил неизвестный и убедил оказать срочную материальную помощь одному из родственников, который попал в ДТП. Детали разговора мужчина вспомнить не смог, так как был пьян. Но по рекомендации собеседника он сходил в банк, оформил кредит на 500 тысяч рублей и перевел деньги на сторонний счет.



Еще одна потерпевшая, 35-летняя петрозаводчанка, обратилась в полицию после того, как с её банковского счета незаконно списали 95 тысяч рублей. Как выяснилось, женщина хотела трудоустроиться и оставляла заявки на различных сайтах. Ей позвонил неизвестный и предложил работать удаленным доступом – набирать тексты.



Для выбора вакансии требовалось обеспечить активность на банковских счетах. Собеседник рекомендовал женщине перевести деньги с одного банковского счета на другой, а затем попросил назвать реквизиты карты. Она сообщила данные, а затем обнаружила, что все её личные сбережения исчезли.

В ловушке мошенников оказалась и 68-летняя горожанка. Она получила звонок от знакомой, которая просила одолжить 2,5 тысячи рублей. Во время разговора собеседница так запутала пенсионерку, что та назвала ей реквизиты собственной банковской карты, с которой впоследствии списали 2,2 тысячи рублей. Спустя время женщина узнала, что приятельница ей не звонила.

По всем заявлениям проводятся проверки.