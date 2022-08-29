Незаконную агитацию в дни выборов в Карелии расценили как иностранное вмешательство

ЦИК Карелии дал оценку незаконного появления в торговой сети «Олония» агитационных материалов в дни выборов главы Карелии на фоне попыток иностранного вмешательства в российские выборы.

Как сообщили в карельском Центризбиркоме, факты такого вмешательства обсуждались 11 сентября в ЦИК России.

«ЦИК России обеспокоена возрастающими попытками внешнего вмешательства в избирательный процесс, желанием исказить волеизъявление российских избирателей. Мы на протяжении всей кампании, даже до ее старта, получали информацию, в том числе и из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, профильных комиссий Федерального Собрания, из Общественной палаты, общественных правозащитных организаций о том, что предпринимаются беспрецедентные попытки воздействовать на внутренние электоральные процедуры с целью сделать их максимально зависимыми от внешних факторов, фактически лишив их суверенного права на свободный выбор», − цитирует ЦИК слова одного из членов комиссии Игоря Борисова.

В ЦИК России также обсудили появление незаконной агитации в магазинах торговой сети «Олония», аффилированной с бизнесменом Василием Поповым, который давно живет в Финляндии.

«В течение последних трех недель возросла активность некоторых структур, аффилированных с гражданином, который в настоящий момент находится в международном розыске и получил политическое убежище за рубежом. Указанному гражданину принадлежат предприятие, печатное средство массовой информации и сетевое издание, допустившие массовые нарушения правил предвыборной агитации. Речь идет о незаконной агитации против одного кандидата на должность главы Республики Карелия и в поддержку другого… Фактически это прямое вмешательство в избирательный процесс руководителя данного холдинга, который находится за рубежом, в том числе и финансовое обеспечение этого процесса», — говорится в сообщении ЦИК.