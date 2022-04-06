Ни одной смерти от коронавируса не было зарегистрировано за минувшие сутки в Карелии

Согласно официальным данным, в Карелии за последние сутки не было зарегистрировано ни одной смерти пациента от коронавируса.

За сутки не зарегистрированы умершие от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1481 человека. Об этом информирует в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 120 инфицированных (24 - дети), из них непривитых — 101 (78,4%).

В ковидных стационарах получают лечение 322 пациента, в состоянии средней тяжести — 290 человек, в тяжёлом — 29 (из них непривитых — 29). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 129606 человек, за последние сутки — 124.

С начала пандемии коронавирус был обнаружен у 132761 человека, в том числе у 17380 детей.