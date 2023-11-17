Ночью на юге Карелии перевернулся внедорожник, слетев с дороги

В ночной аварии пострадал водитель внедорожника.

О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло в воскресенье, 19 ноября, в час ночи, в Олонецком районе около деревни Тукса. Там автомобиль Honda CR-V съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП 39-летний водитель получил травмы. Его отвезли в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливаются.