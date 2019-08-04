Ночью на трассе в Карелии автомобиль опрокинулся в кювет, водитель попал в больницу

Серьезное ДТП произошло в Сортавальском районе на подъезде к международному автомобильному пропуску "Вяртсиля".

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 3 августа в 04:09 в Сортавальском районе, на 51 км автодороги подъезд к МАПП "Вяртсиля" водитель автомобиля ВАЗ-21312 не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП водитель, мужчина 43 лет, получил травмы. Пострадавший госпитализирован.