Ночью центральные улицы Петрозаводска очистят от снега

Автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы.

В ночь с 18 на 19 декабря в Петрозаводске планируются снегоуборочные работы на нескольких улицах, сообщили в паблике петрозаводской Госавтоинспекции.

От снега уберут улицы Горького, Дзержинского, Свердлова, Фролова и Питкярантскую.



«Просим автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками», — написали в группе.



В источнике предупредили, что припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку.