Ночной заплыв среди мраморных гротов состоится в Карелии

В рускеальском карьере впервые пройдет ночной заплыв на открытой воде.
В Минспорта Карелии рассказали, что 10 сентября в Горном парке «Рускеала» состоится ночной заплыв.
Участники RUSKEALA NIGHT SWIM будут соревноваться на дистанциях 350 метров, 1100 метров, 1850 метров, 2600 метров и 3350 метров.
Старт заплыва будет дан из грота мраморной пещеры. После финиша участников ждет ужин в Горном парке «Рускеала».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание