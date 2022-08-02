Ночной заплыв среди мраморных гротов состоится в Карелии

В рускеальском карьере впервые пройдет ночной заплыв на открытой воде.

В Минспорта Карелии рассказали, что 10 сентября в Горном парке «Рускеала» состоится ночной заплыв.

Участники RUSKEALA NIGHT SWIM будут соревноваться на дистанциях 350 метров, 1100 метров, 1850 метров, 2600 метров и 3350 метров.

Старт заплыва будет дан из грота мраморной пещеры. После финиша участников ждет ужин в Горном парке «Рускеала».