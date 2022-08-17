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Новая парковка у железнодорожного вокзала в Петрозаводске появится уже в этом году

Новости. Общество
06:40, 24 Августа 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Глава Карелии рассказал о строительстве парковке возле железнодорожного вокзала в Петрозаводске, которую планируется сдать к ноябрю 2022 года.

Артур Парфенчиков сообщил о решении старой проблемы парковки автомобилей у железнодорожного вокзала в столице республики. По словам Главы Карелии, в центре города будет построено две парковки: одна — основная за железной дорогой, и вторая — для краткосрочной стоянки.

«В этом году построим парковку на 40 мест. Это наш совместный проект с РЖД — благодарен им за взаимодействие. Она займет место около подземного перехода со стороны улицы Максима Горького. Здесь время стоянки машин будет краткосрочным и будет регулироваться — аналогичная практика применяется на транспортно-пересадочных узлах и в аэропортах. Подрядчик уже приступил к работам, в ноябре объект планирует сдать, — рассказал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, — Основная задача — сделать бесплатную парковку на 152 места за железной дорогой у пешеходного моста через пути. Машины на неё будут заезжать с улицы Чапаева — оборудуем для этого двухполосный проезд длиной в полкилометра. Проект уже готов, отдаём его на экспертизу. До конца года планируем получить положительное заключение.»

В ходе выездного совещания с представителями РЖД был затронут и вопрос сохранности расположенных рядом зеленых зон.

«Скверы рядом — Ригачное Поле и Слюдяной фабрики — будем сохранять и благоустраивать», — заверил глава региона, уточнив, что в следующем году нужно будет приступить к благоустройству общественных территорий.

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