Новая величина прожиточного минимума установлена в Карелии

В Карелиястате напомнили об изменении прожиточного минимума с начала 2024 года по разным группам населения.

Как сообщили в Карелиястате, в соответствии с постановлением правительства республики от 11 декабря 2023 года величина прожиточного минимума на душу населения в Карелии с 1 января 2024 года составит 18 681 рубль.

При этом для трудоспособного населения его величина составит 20 362 рубля, для пенсионеров — 16 066 рублей, для детей — 18 121 рубль.

Среди регионов по величине прожиточного минимума Карелия займет 3 место после Ненецкого автономного округа и Мурманской области, где эти цифры составят 28 024 рублей и 24 413 рублей соответственно. Замыкает список Новгородская область с величиной прожиточного минимума в 15 144 рубля.