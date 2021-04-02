Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 37 РУБЛЕЙ ЗА ПОЕЗДКУ В МАРШРУТКЕ, ОЧЕРЕДИ У ШКОЛ И ВСЕЛЕНСКИЙ ПОТОП В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
02.04.2021 21:00
Правительство изменило требования к заселению детей в гостиницы
02.04.2021 20:40
Прохожие в Петрозаводске пытались спасти бабушку от мошенников, но это не помогло 2
Сегодня 10:50
Segezha Group разрабатывает концепцию парка культуры и отдыха для сегежан
02.04.2021 19:18
Объявлен состав ведущих "Дома-2" после перезапуска 7
02.04.2021 19:40
Сотрудник Следкома Карелии подозревается в мошенничестве 14
02.04.2021 15:40
Стало известно об особенностях вакцины от COVID-19 в виде капель для носа 2
02.04.2021 22:00
Собаку чуть не убило током в парке Петрозаводска 4
02.04.2021 16:49

"Новое место для пробок": установка знаков вызвала противоречивую реакцию водителей Петрозаводска

Новости. Общество
11:02, 03 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Петрозаводска
Загрузка...

Новые знаки ограничения скорости установлены на выезде из Петрозаводска.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.

На пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе установлены дорожные знаки 3.24 "Ограничение максимальной скорости". Они появились перед поворотом к железнодорожному переезду поблизости от бывшего поста ГИБДД.

Это известие, опубликованное в группе ГИБДД Вконтакте, вызвало противоречивые комментарии водителей.

"Новое место для пробок. Будут летом дачники тошнить", - написал один из подписчиков.

"Пусть лучше тошнят, чем бьются", - отреагировал другой автомобилист.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-04-03 13:43:11
Весь город в пробках из за дурных чиновников и их светофоров . Думать когда чинуши мэрии начнут ? :)
бюджет
2021-04-03 13:27:42
Очередное место дойки.
театральный критик
2021-04-03 12:15:16
либерастам лишь бы против, но в случае ДТП визжат громче всех. :)
Саныч
2021-04-03 11:46:34
А что не 20?
Leopol'd
2021-04-03 11:23:11
А там бились? Или это первый этап к установке урожайной камеры?
врунофф
2021-04-03 11:21:13
Заставим соблюдать. Мы здесь власть, а не кредитокастрюльщики.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 00:44
Пока власти Петрозаводска спят, родители будущих первоклассников дежурят в очереди у школ (ФОТО)

Аналитика

02.04.2021 16:28
Обществоведение
Дом для "батончиков"
Власти северного города вместе с зоозащитниками решили кардинально решить проблему с бездомными животными.
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 1
02.04.2021 16:08
"Ездят как хотят и когда хотят, а мы должны им платить все больше и больше!" 3
01.04.2021 12:00
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
29.03.2021 12:03
Вся аналитика

Чтиво

31.03.2021 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 7
31.03.2021 11:30
Год карантинного абсурда 10
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»