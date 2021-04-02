"Новое место для пробок": установка знаков вызвала противоречивую реакцию водителей Петрозаводска

Новые знаки ограничения скорости установлены на выезде из Петрозаводска.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.

На пересечении Шуйского и Пряжинского шоссе установлены дорожные знаки 3.24 "Ограничение максимальной скорости". Они появились перед поворотом к железнодорожному переезду поблизости от бывшего поста ГИБДД.

Это известие, опубликованное в группе ГИБДД Вконтакте, вызвало противоречивые комментарии водителей.

"Новое место для пробок. Будут летом дачники тошнить", - написал один из подписчиков.

"Пусть лучше тошнят, чем бьются", - отреагировал другой автомобилист.