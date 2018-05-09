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Новости. Общество
09:41, 09 Мая 2018

Новую улицу Петрозаводска назовут в честь маршала Толбухина

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Новую улицу для наименования будут искать в кварталах новостроек, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Руководители республики и города приехали на Перевалку, чтобы осмотреть улицу, названную в честь героя Советского Союза маршала Федора Толбухина. Участники совещания прошли по улице, названной в честь Толбухина в 1949 году. Сегодня она представляет собой проезд от улицы Чапаева и пешеходную дорожку вдоль железнодорожных путей, где нет жилых домов и значимых объектов инфраструктуры. Протяженность улицы – около 500 метров.

Артур Парфенчиков предложил назвать в честь Толбухина другую улицу.

"Через год мы будем отмечать 70 лет со дня смерти маршала, поэтому есть предложение назвать в честь него другую улицу, − сказал Парфенчиков. − Юридическое решение должно здесь состоять из двух частей: отменяется прежнее решение и присваивается имя маршала той улице, которая будет соответствовать его статусу. Наверное, это единственно правильное решение".

Толбухин в 1921-1922 годах был начальником оперативного отдела штаба войск Карельского района, получил наградной знак "Честному воину Карельского фронта".

Как отметила мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, представленные управлением архитектуры и градостроительства варианты рассмотрит комиссия по культурно-историческому наследию.

"Достойную улицу будем искать в новостройках, в новых возводимых жилых комплексах", − подчеркнула Ирина Мирошник.

На месте нынешней улицы Толбухина, возможно, появится новая аллея.

Вопрос о выборе улицы в одном из строящихся кварталов Петрозаводска планируется решить к 9 маю следующего года.

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