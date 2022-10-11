Новые автомобили вновь подорожали в России

За последние 9 месяцев новые автомобили в России подорожали на 19 %, выяснили эксперты.

В «Ведомостях» со ссылкой на агентство «Автостат» рассказали об увеличении цен на новые автомобили на 19 процентов за последние 9 месяцев. Эксперты отметили, что это больше, чем рост цен за весь прошлый год.

Средневзвешенная стоимость нового автомобиля в России по итогам девяти месяцев 2022 года составила 2,29 млн руб. За весь прошлый год новые машины подорожали на 18% до 1,99 млн руб. за автомобиль.

Основной рост цен пришелся на январь – февраль 2022 года. Это было продолжение начавшегося в 2021 году дефицита из-за недостатка полупроводников, объяснил исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. После марта спрос на автомобили встал и цены продолжали оставаться примерно на том же уровне.

Ранее эксперты уже отмечали в России рост цен на новые автомобили. К причинам первой волной удорожания они отнесли разрыв логистических цепочек по время пандемии.