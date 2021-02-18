Новые иномарки в Карелии за год подорожали на 20%

Средняя стоимость легковых автомобилей иностранных марок, продаваемых в Карелии за год выросла на 19.23%.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 9 по 15 февраля.

Стоимость иномарок достигла в среднем 1,2 млн рублей.

В середине февраля прошлого года эта сумма была на 200 тыс. рублей меньше и составляла чуть более 1 млн рублей.

Ранее Национальный банк по Республике Карелия назвал причины роста цен на иномарки.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".