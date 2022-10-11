Новые крыльцо и крыша украсили старый ФАП в поселке Карелии

В одном из поселков Олонецкого района отремонтировали старый фельдшерско-акушерский пункт.

Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По его словам, в республике не только приобретают новые ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты — ред.), но и ремонтируют старые в тех случаях, когда это целесообразно.

«На днях завершился ремонт фасада ФАПа в посёлке Ковера Олонецкого района. Его утеплили, покрыли долговечным сайдингом, сделали красивое крыльцо. Отремонтировали крышу. Заменили все окна и двери. На следующем этапе — ремонт внутри здания, в том числе замена коммуникаций», — рассказал о ремонте глава карельского Минздрава.

Ранее Михаил Охлопков рассказал, как пройти медкомиссию больным жителям республики, чтобы не быть по ошибке призванным на службу в зону спецоперации.