Новые поправки сохранят детские пособия родителям при досрочном выходе из декрета

Новый закон сохранит за родителями, которые вышли на работу раньше, чем ребенку исполнилось полтора года, право получения ежемесячного пособия.

Родителям сохранят детские пособия при досрочном выходе из декрета. Об этом сообщает Минфин Карелии со ссылкой на Госдуму России.



Поручение разработать соответствующие изменения в законодательство дал президент России, отметили в источнике. Проект закона уже одобрен Госдумой в первом чтении.



«Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном, это связано с тем, что семье не хватает средств. По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком. Принятые сегодня ГД поправки позволят сохранить выплаты», — сказал Вячеслав Володин.



Средний размер пособия в 2024 году составит 17,8 тысяч рублей, подчеркнули в источнике.