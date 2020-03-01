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Новые велодорожки появятся в Петрозаводске

Новости. Общество
13:10, 02 Марта 2020
фото: © Андрей Махонин/ТАСС
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Дорожки, которыми смогут пользоваться велосипедисты, легкоатлеты и любители скандинавской ходьбы, протянутся на 10 км, сообщили в Минспорта Карелии.

В 2020 году на дорожках планируется установка опор наружного освещения. Кроме того, прорабатывается вопрос укладки более жесткого грунта на лыжной трассе "Фонтаны", чтобы была возможность адаптировать этот спортивный объект для велосипедистов в летний и осенне-весенний период.

Запланировано устройство велопешеходной дорожки вдоль улиц Онежской флотилии и Ригачина, чтобы обеспечить связь Ключевой и центра города, вдоль набережной Варкауса для связи района Первомайский – Октябрьский и центра. Также завершится устройство велодорожки в парке "Патриот" по улице Сыктывкарской.

В 2019 году на ремонт велопешеходных дорожек в Петрозаводске потратили более 30 млн рублей.

Ранее администрация Петрозаводска не примет строящуюся под снегом велодорожку.

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