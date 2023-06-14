Новый асфальт положили в одном из самых отдаленных районов Петрозаводска

Напомним, ранее новый асфальт появился в районе Сулажгорского кирпичного завода, на улицах Дружбы, Кирпичной и Подсочной. Также верхний слой дорожного покрытия обустроили на Сулажгорской улице и в одноименном проезде.



В Скандинавском проезде рабочие убирают старый бортовой камень. Работы ведет компания «АБЗ-Дорстрой».



На средства республиканской субсидии дороги в Петрозаводске ремонтирует кондопожское ДРСУ. Работы идут на Карельской аллее и Сортавальском бульваре.



Всего в этом году по нацпроекту в Петрозаводске приведут в порядок 32 улицы. Еще порядка 20-ти отремонтируют, благодаря республиканской субсидии. Полный список дорог и тротуаров расположен по ссылке.