Новый мост на дороге между Карелией и Ленобластью планируют достроить в 2023 году

Власти Ленобласти планируют в 2023 году открыть новый автомобильный мост через реку Свирь в городе Подпорожье, через который проходит дорога в Карелию.

Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов.

По его словам, строительство моста идет с опережением графика.

Как сообщало ранее РБК, строительство моста через Свирь началось в конце 2019 года. Он будет двухполосный и соединит два берега в Подпорожье. Длина моста составит около 730 метров.