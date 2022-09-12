Новый район будет достроен (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
В связи с последними событиями люди все чаще стали опасаться покупать квартиру в новостройках, поэтому мы провели небольшой опрос среди потенциальных покупателей и спросили, по каким причинам они переживают и опасаются приобретать новое жилье.
Вот наиболее распространенные ответы Петрозаводчан:
«Боюсь, что застройщик закончит на половине строительства и мне потом придется жить в недостроенном районе без какой-либо инфраструктуры…» (Марина, 36)
«А вдруг я возьму ипотеку, а дом не достроят? Потом полжизни платить за воздух?» (Арсений, 28)
«Есть опасение, что застройщик разорится, так как в нынешних реалиях ожидать можно чего угодно. Соответственно и стройка заморозится. Не хочу так рисковать.» (Андрей, 42)
После опроса граждан мы решили обратиться за консультацией к одному из ведущих застройщиков города Петрозаводска — строительной компании Баренц Групп.
Специалист отдела продаж новостроек Владимир согласился дать интервью, в котором он от лица компании обращается ко всем потенциальным клиентам:
Владимир так же пригласил нас на строительную площадку TALOJARVI Город у воды и подробно показал и рассказал об этапах строительства и о новом жилом районе в целом. Об этом расскажем в следующем репортаже.
Более подробно узнать о наличии квартир и всех преимуществах района можно на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону 331-331
Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1» Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459
Проектные декларации на сайте Barenz.group
TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
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