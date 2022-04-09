Продолжится ли рост цен на недвижимость?

Специалисты агентства недвижимости «Баренц Групп» дали прогноз цен на жилье в Петрозаводске.

Ни для кого не секрет, что цены на квартиры в России растут из-за роста цен на строительные материалы. По данным на лето 2021 года, цены и на новое жилье, и на «вторичку» за 12 месяцев выросли на 15–30%.

По оценке независимых экспертов, в 2022 году российский рынок вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции. К концу года стоимость квадратного метра в России увеличится в среднем на 6–10%, а темп роста цен по сравнению с прошлым годом снизится в три–четыре раза.

По прогнозам, в 2021 году средняя цена квадратного метра на первичном рынке в целом по России выросла более чем на 30%

На вторичном же рынке недвижимости в России цены росли более скромными темпами: средняя стоимость квадратного метра увеличилась примерно на 20%,

По словам специалистов агентства недвижимости «Баренц Групп», несмотря на тенденцию к росту цен на квадратный метр в 2021 году, рынок осенью-зимой показал сокращение абсолютной стоимости приобретаемых объектов.

Так, средняя цена покупаемых клиентами квартир в новостройках с сентября по декабрь снизилась на 4%. На вторичном рынке уменьшение средней стоимости сделки оказалось более значимым — на 12%. Это может говорить о том, что перед новогодними праздниками клиенты в первую очередь активно раскупали наиболее интересные и относительно недорогие квартиры.

В 2022 году аналитики не ожидают «просадки» рынка недвижимости ни по ценам, ни по количеству сделок. Рост цен продолжит поддерживать увеличение себестоимости строительства. Так, по итогам 2021 года строительные материалы подорожали на 23,8%.

В этом году рынок недвижимости в России вернется к равновесному росту цен, но при этом пока выше уровня инфляции, и, по нашей оценке, он составит порядка 6-10% по итогам года. В целом в 2022 году можно ожидать снижения темпов роста стоимости недвижимости примерно в три-четыре раза.

Эксперты ипотечного рынка считают, что даже в условиях удорожания ипотеки и роста цены квадратного метра, покупка жилья по-прежнему останется привлекательной для населения. Поддерживать интерес клиентов будет льготное ипотечное кредитование и индексация материнского капитала, который можно направлять на улучшение жилищных условий, в том числе на первоначальный взнос по ипотеке.

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