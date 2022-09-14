В Петрозаводске построят новую школу

TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
Строительная компания Баренц Групп построит для жителей карельской столицы новую школу.
Проектируемая школа на 1140 учащихся будет расположена в районе Соломенского шоссе г. Петрозаводска в новом жилом районе TALOJARVI город у воды.
Подробнее об этом проекте нам рассказала специалист отдела продаж строительной компании Баренц Групп Вагина Кристина.
В новом жилом районе TALOJARVI город у воды также предусмотрено все для комфортной жизни:
Проектируемое здание имеет сложную в плане форму, 3-х этажное и 2-этажное в части блока начальных классов, с техническим этажом.
Новая школа будет вмещать в себе 4 спортивных зала, пищеблок с обеденным залом будет расположен на 1 этаже вместимостью 394 посадочного мест.
Актовый зал со сценой и подсобными помещениями будет размещен на 2 этаже.
Школа запроектирована для обучения с 1-го по 11 класс.
Количество обучающихся в школе:
— I ступень (начальное общее образование) — 360 чел. (4 года х 3 параллели х 30 чел.)
— II ступень (основное общее образование) — 600 чел. (5лет х 4 параллели х 30 чел.)
— III ступень (среднее (полное) общее образование) — 180 чел. (2 года х 3 параллели х 30чел.)
— Количество рабочих мест персонала общеобразовательной организации на 1140 учеников 184 чел.
Строительство школы предусматривается в современном архитектурном стиле с использованием высококачественных строительных материалов и изделий.
При проектировании здания общеобразовательной организации соблюдены требования доступности для маломобильных групп населения. Здание школы могут посетить инвалиды всех групп мобильности.
Проект по объекту «Общеобразовательная организация мощностью 1140 мест в районе Соломенского шоссе в г. Петрозаводске» разработан в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.
Если у вас остались вопросы, обращайтесь в отдел продаж строительной компании Баренц Групп за подробной консультацией по телефону: 331-331
Квартирографию комплекса можно посмотреть на сайте talojarvi.ru
Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1» Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459
Проектные декларации на сайте Barenz.group
TALOJÄRVI — название, сочетающее в себе тепло родного дома (talo-) и силу притяжения Онежского озера (-järvi), выраженные на языке предков. Берег Онежского озера — это то место, где останавливались первые, самые дальновидные и смелые, созидающие и мечтательные жители этих территорий.
В озере рассветал новый день, и, созерцая его ровную и спокойную гладь, люди обретали уверенность, загорались инициативой, посвящали себя строительству будущего. “Город у воды” словно возвращает Петрозаводску и его жителям традиционный источник вдохновения — величественную природу Карелии.
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