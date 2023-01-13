Новый современный фельдшерско-акушерский пункт открылся в старинной деревне Карелии

Современный, удобный, красивый фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Вокнаволок.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, здание ФАПа построено по программе модернизации первичного звена здравоохранения по современным технологиям с учётом климатических условий. В нём тепло, светло, есть вода и канализация. Обслуживает ФАП 366 человек, из них 37 детей. В период с весны до осени численность населения возрастает почти до 500 человек за счёт гостей, дачников и туристов.

«Фельдшер Юлия Васильевна Полякова проживает в Вокнаволоке и трудится на ФАПе с 2012 года, а общий медицинский стаж у неё 34 года. Она пользуется большим авторитетом у коллег и руководителей сельской администрации, имеет особый подход и доверительные отношения с пациентами», - отметил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По информации Минздрава, в ФАПе также работает аптечный пункт.