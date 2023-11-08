Новый стадион открыли в Петрозаводске

Глава города рассказала об открытии на Октябрьском проспекте обновленного физкультурно-оздоровительного комплекса.

Врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала об открытии возле лицея № 40 обновленного физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. В Октябрьском районе появился современный стадион с трибунами, беговыми дорожками, освещением и тренажерной площадкой.

«ФОКОТ возвели благодаря нацпроекту „Демография“, новый Путейский мост построили по госпрограмме „Развитие транспортной системы“ на деньги из дорожного фонда Карелии», — написала Инна Колыхматова.

Глава города уточнила, что заниматься на нем могут не только школьники, но и жители Октябрьского района.

Напомним, сегодня, 10 ноября, было открыто движение по Путейскому мосту на улице Антикайнена в Петрозаводске.