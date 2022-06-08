Новый завод построят под Петрозаводском

ООО «Прионежская горная компания» планирует запустить дробильно-сортировочный завод на месторождении Чевжавара в 30 км от Петрозаводска.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Соглашение о строительстве завода подписали глава республики Артур Парфенчиков и генеральный директор компании Семен Сычев на Петербургском международном экономическом форуме.

Мощность завода составит 1 млн куб. м щебня в год. Объем инвестиций оценивается в сумму 850 млн руб. До 2023 года за счет собственных и заемных средств инвестор планирует построить дробильно-сортировочный комплекс, приобрести оборудование и транспорт, построить ЛЭП и подстанции.

«Проект имеет важную социальную значимость для региона, так как его реализация позволит до 2023 года создать более 100 новых рабочих мест», — пояснили в правительстве.

Предприятие по производству щебня на месторождении габбро-диабаза Чевжавара было введено в эксплуатацию в 2009 году, и является одним из отраслевых региональных лидеров. В 2021 году компания увеличила производство на 15% по сравнению с 2020 годом. На предприятии работает 357 человек.