О выплате пенсионных накоплений жители Карелии смогут узнать по телефону

Во вторник, 31 июля, в отделении пенсионного фонда по Карелии будет работать "горячая линия" по вопросам формирования и выплаты средств пенсионных накоплений.

"На вопросы жителей Петрозаводска и республики о том, кто имеет право на пенсионные накопления и в какие сроки нужно обращаться за выплатой, ответит начальник отдела организации персонифицированного учета и процесса инвестирования Виктория Анатольевна Зубцовская", - сказано в сообщении ведомства.

Звонить можно с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.