О выплате пенсионных накоплений жители Карелии смогут узнать по телефону

По теме
Загрузка...
Во вторник, 31 июля, в отделении пенсионного фонда по Карелии будет работать "горячая линия" по вопросам формирования и выплаты средств пенсионных накоплений.
"На вопросы жителей Петрозаводска и республики о том, кто имеет право на пенсионные накопления и в какие сроки нужно обращаться за выплатой, ответит начальник отдела организации персонифицированного учета и процесса инвестирования Виктория Анатольевна Зубцовская", - сказано в сообщении ведомства.
Звонить можно с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске: (814-2) 79-55-00.
По теме
Выбор читателей
26.07.2018, 12:36
24.07.2018, 09:17
23.07.2018, 09:03
28.07.2018, 21:20
23.07.2018, 16:50
Аналитика
Сегодня 12:59
Тема недели
В Петрозаводске прошел второй митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.
26.07.2018 16:40
25.07.2018 13:29
23.07.2018 12:49
23.07.2018 12:26
Чтиво
Сегодня 11:24
Без политики
В "Премьере" прошел показ фильма "Деньги", снятого в Петрозаводске.
26.07.2018 12:09
25.07.2018 15:46
Комментарии