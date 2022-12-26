Объявлены даты чартерных новогодних авиарейсов из Москвы в Петрозаводск

Авиакомпания «Уральские авиалинии» организует на новогодние праздники три чартерных авиарейса из Москвы в Петрозаводск 30 декабря, 2 и 5 января.

Об этом сообщили в Управлении по туризму Карелии.

Каждый из рейсов доставит в республику 180 пассажиров. Все места уже выкуплены.

Турфирмы Карелии приготовили для них праздничные программы. Гости республики смогут увидеть достопримечательности, покататься на собачьих упряжках, попробовать калитки, потанцевать у новогодней елки.

Чартеры организованы благодаря субсидированию по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Открытие и продолжение чартерных программ, их востребованность подтверждают уровень доверия сообщества туроператоров к Карелии, интерес туристов к отдыху в нашем регионе. Это признание республики на федеральном туристическом рынке и результат усердного труда многих специалистов индустрии гостеприимства», — сообщили в Управлении.