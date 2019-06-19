Объявлены дополнительные выборы в Петрозаводский городской совет

Соответствующее решение принято Территориальной дополнительной комиссией Петрозаводска №1.

Дополнительные выборы депутатов Петрозаводского городского Совета 28 созыва состоятся по одномандатным избирательным округам №8 и №10. Выборы пройдут в единый день голосования – 8 сентября 2019 года.

Решение о проведении дополнительных выборов единогласно принято на заседании Территориальной избирательной комиссии Петрозаводска №1 во вторник, 18 июня.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте республиканской Центральной избирательной комиссии.