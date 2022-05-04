Объявлены сроки открытия навигации для маломерных судов на водоемах Карелии

Правительство Карелии приняло решении об открытии навигации для маломерных судов с 6 мая в центральных и южных районах и с 13 мая — в северных районах республики.

Согласно документу, с 6 мая открывается навигация на водоемах в Олонецкком, Лахденпохском, Питкярантском, Суоярвском, Пряжинском, Прионежском, Кондопожском, Пудожском районах, Петрозаводске и Сортавале.

С 13 мая начнется навигация в Медвежьегорском, Муезерском, Беломорском, Сегежском, Кемском, Калевальском, Лоухском районах и Костомукше.